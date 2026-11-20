Об этом сообщает hromadske со ссылкой на документ, полученный от Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Что известно о письме Поклада относительно угрозы покушения на Дуку?

Ответ СБУ на запрос адвоката датирован 6 ноября – днем судебного заседания по избранию меры пресечения Дуке.

По данным журналистов, адвокат генерала СБУ Сергея Дуки обратился в спецслужбу 4 ноября. Именно в этот день НАБУ сообщило генералу о подозрении.

В ответе, подписанном Александром Покладом 6 ноября, речь шла об угрозе теракта против Дуки и членов его семьи.

В частности, в документе утверждается, что российские спецслужбы создали межведомственную разведывательно-диверсионную сеть, которая собирает информацию о руководителях структурных подразделений Центрального управления СБУ.

По версии спецслужбы, россияне пытаются установить места нахождения должностных лиц, их маршруты передвижения и транспортные средства, чтобы в будущем организовать покушения.

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В письме отмечается, что для этого могут использоваться самодельные взрывные устройства или совершаться нападения при непосредственном контакте с целью.

К подготовке таких преступлений, по утверждению СБУ, российские спецслужбы привлекают представителей транснациональных преступных группировок, действующих в Украине.

Самого Дуку, как утверждается в документе, могли выбрать в качестве цели из-за его участия в боевых действиях и руководства подразделениями СБУ, военнослужащие которых воюют против России.

Почему судебное заседание по делу Дуки закрыли для журналистов?

6 ноября Высший антикоррупционный суд рассматривал ходатайство о взятии генерала под стражу. Заседание решили провести в закрытом режиме.

Ранее СМИ сообщали, что СБУ якобы обратилась в суд с предупреждением о возможном теракте.

Журналисты hromadske обратились в ВАКС с запросом, действительно ли суд получал такое сообщение. Там ответили, что соответствующая информация имеет гриф "Для служебного пользования".

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В то же время документ, который журналисты получили от НАБУ, свидетельствует, что ответ на запрос адвоката Дуки за подписью Поклада поступил именно 6 ноября.

Что известно о деле генерала СБУ Сергея Дуки?

Как сообщал 24 Канал, Сергей Дука является фигурантом операции "Карфаген". НАБУ и САП подозревают его в участии в преступной организации, которая, по версии следствия, обеспечивала прикрытие мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

13 ноября за генерала внесли полную сумму залога в размере 65 миллионов гривен, после чего он вышел из СИЗО. Адвокат Дуки заявлял, что генерал находится под охраной спецподразделения "Альфа", поскольку якобы числится в российском списке лиц, подлежащих уничтожению.

Уже 18 ноября Дука прокомментировал сбор средств на залог. Он опроверг, что сотрудников СБУ принуждали перечислять деньги. По информации ВАКС, всю сумму внесли 1636 отдельными платежами.