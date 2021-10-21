Поклонник Путина и герой драк: самые известные зашквары, которыми опозорился Кива
Источник:24 канал
Техник-механик, психолог-педагог, политик, а с недавних пор – Илья Кива еще и кандидат наук. Это не все регалии одиозного нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
За свою политическую карьеру парламентарий – один из лидеров, если не абсолютный, по количеству скандалов. Например, Киву поймали за "странным" для Верховной Рады занятием.
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Герой парламентских драк
Более того, Киву за период депутатства называли героем парламентских драк. В июне он подрался с депутатом из "слуг народа" Николаем Тищенко.
Драка Кивы и Тищенко: смотрите видео
Во время посиделок в ресторане нардеп тоже не упустил возможность помериться силой. Он устроил драку с ветераном АТО.
Драка Кивы в ресторане: смотрите видео
А в спортзале "кандидат наук", кажется, перетренировался и записал обращение к украинцам в советской шапке.
Всю свою политическую карьеру Кива утверждает, что он проукраинский политик. Правда, любит он не Украину, а Россию с ее президентом-диктатором.Напомним! Бойцы Вооруженных сил Украины возмутились поздравлением Кивы и назвали нардепа "наркоманский животным".
"Подгорает" у Кивы и при мысли о Степане Бандере. Депутат опубликовал видео, в котором "отпраздновал" годовщину убийства Бандеры салютом.
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Но не только политическими взглядами "известен" Кива. Он отличился комментариями о полиграфе, а также – о туалете и унитазе.
Самые известные скандалы Кивы: смотрите сюжет