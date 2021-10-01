Відповідний проєкт закону у Верховній Раді зареєстрували ще наприкінці вересня. Ним зокрема пропонують доповнити 1 частину 24 статті "Обов'язки народного депутата" Закону "Про статус народного депутата".

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Мовляв, було б непогано, якби перед початком кожної календарної сесії народні обранці надавали до апарату парламенту:

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

довідку про попередній психіатричний огляд за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я.

На думку авторів, ухвалення такого закону сприятиме належному виконанню нардепами повноважень, які визначили законами України, та норм депутатської етики.

Перевірка "адекватності"

Хочу зауважити, що в самій ініціативі нічого надзвичайного немає. На початку своєї кар'єри мені теж доводилось отримувати подібні сертифікати. Пояснювали це тим, що я маю керувати людьми. Щоправда, перевірити мою адекватність намагались за допомогою трьох запитань:

яка столиця Німеччини;

чим острів відрізняється від півострова;

і ще якесь подібне запитання.



Автори ініціативи – нардепи від ОПЗЖ / Фото пресслужби партії

Не знаю, як це мало гарантувати моїм підопічним нормальне ставлення до них. Інші мої колеги просто купували ті сертифікати, платили за бланк. Водночас все офіційно – в касу. Печатки на ньому ставили безоплатно у подарунок.

Тут аналогічна ситуація. По-перше, погодьтеся, навряд чи хтось з депутатів проходитиме таку перевірку самостійно.

По-друге, ви ж розумієте, що це не єдина причина, з якої я вам вирішила розповісти про цей документ. Адже є суттєвіша і менш логічна. Авторами ініціативи виступили:

Михайло Макаренко;

Суто Мамон;

Федір Христенко;

Анатолій Бурміч.

Їх обирали до Ради від "Опозиційної платформи – За життя". Ні на що не натякаю, але ви точно впевнені, що всі ваші колеги таку перевірку нарколога та психіатра пройдуть?

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Нардепам від ОПЗЖ потрібна допомога

Я, звісно не лікар, але гуглити вмію не гірше за інших. Якщо вбити в пошукових питання "симптоми психічного розладу", є 19 ознак того, що вашій психіці потрібна допомога.

• Наприклад, емоційно-когнітивні ознаки: дратівливість або прояви злості до себе або навколишніх людей. "Мені в дупу засуньте ваші довідки", – казав Ілля Кива.

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• Повторювані негативні думки про себе, про навколишніх, про майбутнє. "Зовнішнє управління", – казав Віктор Медведчук.

• Дратівливість або прояви злості до себе або навколишніх людей. "Фашизм не мине і ви всі помрете. Тому що ви диявол, фашистський диявол", – виступав Вадим Рабінович.

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• Фізичні ознаки: підвищені або знижені сексуальні потреби. Як приклад – Кива задовільняв себе у залі Верховної Ради свої потреби.

• Проблеми з травленням, шлунком, кишківником. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що ще не почав", – заявляв Кива.

• Труднощі в комунікації з людьми. "Ми вміємо захищати, ми вміємо нападати. Ми приречені на перемогу, але для цього нам ще звичайно рано розпускати рукава", – також казав Кива.

Звісно, окремо ці ознаки означають тимчасові відхилення від норми. Але загалом вони можуть бути свідченням погіршення психічного здоров'я.

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Якщо ж ці ознаки проявляються більше, ніж 2 тижні, їх потрібно розцінювати як симптоми можливих психічних захворювань. То, може, ви швидко заберете свій законопроєкт, поки колеги по фракції не побачили.