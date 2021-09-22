Видео с антиукраинскими высказываниями депутата от ОПЗЖ опубликовал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".
Читайте также: Грызня в ОПЗЖ: Кива обвинил Бойко в продаже партийных структур
Кива повторил пропагандистский тезис
В эфире на российском телевидении Кива, вооружившись пропагандистскими тезисами Путина, рассказывал об "одном народе" и даже спорил со Скабеевой.
У нас, у вас, помните как ваш лидер сказал, что Украина и Россия – один народ. Так что все нормально, не исправляйте меня,
– отметил он.
Анатолий Штефан подчеркнул, что заявления Кивы – "это не демократия и свобода слова, это деятельность направленная на свержение государственного устройства".
Военный также задал логичный вопрос, когда уже таких как ОПЗЖ привлекут к ответственности. Ведь они открыто поддерживают страну-агрессора.
Что известно о КивеЭто народный депутат от партии ОПЗЖ, который неоднократно "светился" в прессе из-за своего поведения. Кива любит делать маразматические заявления и частенько становится героем различных мемов.
Скандалы с Кивой: что известно
- В декабре 2019 года народный депутат от ОПЗЖ смотрел в стенах парламента пикантное видео
- В феврале 2021 он обиделся на пародию "Квартала", в которой его назвали "собакой Медведчука".
- Через несколько дней его поймали на гарячем – он рассматривал девушек в помещении Верховной Рады.
- В апреле 2021 года Кива защитил кандидатскую диссертацию. 13 членов комиссии проголосовали единогласно "за". Однако журналисты заявляли о препятствовании их работе на этом событии. Впоследствии стало известно, что в своей кандидатской политик добавил справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации диссертации указал материалы научно-практических конференций, которых нет в официальных сборниках.
- Еще один скандал связан с жомовой ямой. Нардеп задекларировал доход от сдачи ее в аренду в размере 1 миллион 200 тысяч гривен. Однако журналисты выпустили расследование и показали, что на самом деле то, что якобы приносит 100 тысяч гривен дохода за месяц, является давно заброшенным.
Текст публикации Анаталия Штирлица:
Каждый день в эфирах российских телеканалов представители ОПЗЖ распространяют антиукраинские заявления.
Открытый вопрос? Сколько это еще будет происходить?
Кива уже не вылезает из эфиров и везде восхваляет рассею и путина.
Еще раз подчеркиваю – это не демократия и свобода слова, это деятельность направленная на свержение государственного устройства.