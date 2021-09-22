Відео з антиукраїнськими висловлюваннями депутата від ОПЗЖ оприлюднив у мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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Кива повторив пропагандистську тезу

В ефірі на російському телебаченні Кива, озброївшись пропагандистськими тезами Путіна, розповідав про "один народ" і навіть сперечався зі Скабєєвою.

У нас, у вас, пам'ятаєте як ваш лідер сказав, що Україна та Росія – один народ. Так що все нормально, не виправляйте мене,

– зазначив він.

Анатолій Штефан підкреслив, що заяви Киви – "це не демократія та свобода слова, це діяльність направлена на повалення державного устрою".

Військовий також поставив логічне запитання, коли вже таких як ОПЗЖ притягнуть до відповідальності. Адже вони відкрито підтримуть країну-агресора.

Що відомо про Киву Це народний депутат від партії ОПЗЖ, який неодноразово "світився" у пресі через свою поведінку. Кива полюбяє робити маразматичні заяви та частенько стає героєм різних мемів.

Скандали з Кивою: що відомо

У грудні 2019 року народний депутат від ОПЗЖ дивився у стінах парламенту пікантне відео

У лютому 2021 він образився на пародію "Кварталу", в якій його назвали "собакою Медведчука".

За кілька днів його спіймали на гарячому – він розглядав дівчат у приміщенні Верховної Ради.

У квітні 2021 року Кива захистив кандидатську дисертацію. 13 членів комісії проголосували одноголосно "за". Проте журналісти заявляли про перешкоджання їхній роботі на цій події. Згодом стало відомо, що до своєї кандидатської політик додав довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації дисертації вказав матеріали науково-практичних конференцій, яких немає в офіційних збірниках.

Ще один скандал пов'язаний із жомовою ямою. Нардеп задекларував дохід від здачі її в оренду у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Проте журналісти випустили розслідування і показали, що насправді те, що нібито приносить 100 тисяч гривень доходу за місяць, є давно закинутим.

Психопатична особистість: хто такий Ілля Кива та що він собі дозволяє – читайте в матеріалі 24 каналу.

Текст публікації Анаталія Штірліца:

Кожного дня в ефірах російських телеканалів представники ОПЗЖ поширюють протиукраїнські заяви.

Відкрите питання? Скільки це ще буде відбуватися?

Ківі вже не вилазить з ефірів та всюди вихваляє рассєю та путіна.

Ще раз підкреслюю – це не демократія та свобода слова, це діяльність направлена на повалення державного устрою.