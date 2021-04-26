Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 26 апреля стал кандидатом наук по государственному управлению. Сразу после защиты он странно отреагировал на вопрос журналиста и предложил ему "пойти с ним в туалет и закончить то, что он не начал".

Уже после завершения защиты научной работы один из журналистов сказал, что Кива "положил на права журналистов и граждан".

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Кива снова сделал странное заявление

Слышишь, пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и в то же время закончу то, что я не начал, а, дружочек,

– ответил Кива.

Напомним, один из членов комиссии спросил нардепа, какое содержание он вкладывает в понятие "демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". Кива ответить на это не смог, но пообещал сделать это в следующей научной работе.

Кива предложил журналисту "пойти с ним в туалет": смотрите видео

Кива защитил диссертацию: