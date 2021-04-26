Пошли со мной в туалет, закончу, что я не начал, – кандидат наук Кива журналисту
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 26 апреля стал кандидатом наук по государственному управлению. Сразу после защиты он странно отреагировал на вопрос журналиста и предложил ему "пойти с ним в туалет и закончить то, что он не начал".
Источник:24 канал
Уже после завершения защиты научной работы один из журналистов сказал, что Кива "положил на права журналистов и граждан".
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Кива снова сделал странное заявление
Слышишь, пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и в то же время закончу то, что я не начал, а, дружочек,
– ответил Кива.
Напомним, один из членов комиссии спросил нардепа, какое содержание он вкладывает в понятие "демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". Кива ответить на это не смог, но пообещал сделать это в следующей научной работе.
Кива предложил журналисту "пойти с ним в туалет": смотрите видео
Кива защитил диссертацию:
- Ранее на официальном сайте МОН сообщили, что Илья Кива собирается защищать диссертацию. Впоследствии политик подтвердил эту информацию и заявил, что "всю жизнь учится и занимается самовоспитанием".
- 26 апреля нардеп защитил кандидатскую диссертацию. Члены научного совета присвоили ему научную степень.
- Научная работа Кивы называется "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
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