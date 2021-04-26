Пішли зі мною в туалет, закінчу, що я не почав, – кандидат наук Кива журналісту
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива 26 квітня став кандидатом наук з державного управління. Одразу після захисту він дивно відреагував на запитання журналіста та запропонував йому "піти з ним в туалет і закінчити те, що він не почав".
Джерело:твітер "Громадського"
Вже після завершення захисту наукової роботи один із журналістів сказав, що Кива "наклав на права журналістів та громадян".
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Кива знову зробив дивну заяву
Чуєш, пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і водночас закінчу те, що я не почав, а, дружочок,
– відповів Кива.
Нагадаємо, один із членів комісії запитав нардепа, який зміст він вкладає у поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". Кива відповісти на це не зміг, однак пообіцяв зробити це у наступній науковій роботі.
Кива запропонував журналісту "піти з ним у туалет": дивіться відео
Кива захистив дисертацію: основне
- Раніше на офіційному сайті МОН повідомили, що Ілля Кива збирається захищати дисертацію. Згодом політик підтвердив цю інформацію і заявив, що "все життя вчиться і займається самовихованням".
- 26 квітня нардеп захистив кандидатську дисертацію. Члени Наукової ради присвоїли йому науковий ступінь.
- Наукова робота Киви має назву "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".
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