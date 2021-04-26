Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива 26 квітня став кандидатом наук з державного управління. Одразу після захисту він дивно відреагував на запитання журналіста та запропонував йому "піти з ним в туалет і закінчити те, що він не почав".

Вже після завершення захисту наукової роботи один із журналістів сказав, що Кива "наклав на права журналістів та громадян".

Читайте також Відповімо у наступній роботі, – Кива осоромився під час захисту дисертації

Кива знову зробив дивну заяву

Чуєш, пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і водночас закінчу те, що я не почав, а, дружочок,

– відповів Кива.

Нагадаємо, один із членів комісії запитав нардепа, який зміст він вкладає у поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". Кива відповісти на це не зміг, однак пообіцяв зробити це у наступній науковій роботі.

Кива запропонував журналісту "піти з ним у туалет": дивіться відео

‍Ілля Кива тепер кандидат наук із державного управління — депутат від ОПЗЖ захистив дисертацію pic.twitter.com/fjcRoEinar — hromadske (@HromadskeUA) April 26, 2021

Кива захистив дисертацію: основне