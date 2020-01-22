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      Кива подрался в ресторане в Киеве – видео

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      Кива подрался в ресторане на Крещатике / konkurent

      Народный депутат Илья Кива 22 января устроил драку с ветераном АТО в ресторане в центре Киева. Факт драки с депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" подтвердила полиция Печерского района.

      Ситуация произошла в среду, 22 января, в заведении "Moккo", которое находится на Крещатике. Видео драки опубликовали в Фейсбуке.

      Читайте больше: Судимость, Правый сектор, Рада: биография скандального Ильи Кивы

      В сети появилось видео с места драки. На нем видно, как Кива, который сидел за столиком, встает и подходит к молодому человеку. Они разговаривают, а потом Кива бьет его по голове – на что получил удар. Как сообщили в телеграмм-канале Новина, в жертве депутата узнали патриота и ветерана АТО Михаила Майнмана.

      Кива бьет мужчину по голове в ресторане: смотрите видео

      Что говорят в полиции

      Полиция сообщила, что к ним обратился народный депутат Илья Кива с заявлением о получении телесных повреждений. На место происшествия выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Мужчина, с которым подрался Кива, уехал с места происшествия на автомобиле. Полицейские устанавливают его местонахождение.

      По информации полиции, нардепу оказали медицинскую помощь. Сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента.

      Как прокомментировал драку Илья Кива

      Кива уже объяснил причину драки в Фейсбуке. По словам нардепа, этот человек полгода назад начал угрожать ему в сети: в личной переписке и публично. Кива считает, что это системные действия против него, как оппозиционного политика. Добавил, что после инцидента полиция сняла у него побои.

      Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился, чтобы попросить вести себя прилично и он сделал удар,
      – написал Кива.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Илья Кива Новости политики
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