Кива подрался в ресторане в Киеве – видео

Народный депутат Илья Кива 22 января устроил драку с ветераном АТО в ресторане в центре Киева. Факт драки с депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" подтвердила полиция Печерского района.

Ситуация произошла в среду, 22 января, в заведении "Moккo", которое находится на Крещатике. Видео драки опубликовали в Фейсбуке.

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В сети появилось видео с места драки. На нем видно, как Кива, который сидел за столиком, встает и подходит к молодому человеку. Они разговаривают, а потом Кива бьет его по голове – на что получил удар. Как сообщили в телеграмм-канале Новина, в жертве депутата узнали патриота и ветерана АТО Михаила Майнмана.

Кива бьет мужчину по голове в ресторане: смотрите видео

Что говорят в полиции

Полиция сообщила, что к ним обратился народный депутат Илья Кива с заявлением о получении телесных повреждений. На место происшествия выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Мужчина, с которым подрался Кива, уехал с места происшествия на автомобиле. Полицейские устанавливают его местонахождение.

По информации полиции, нардепу оказали медицинскую помощь. Сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как прокомментировал драку Илья Кива

Кива уже объяснил причину драки в Фейсбуке. По словам нардепа, этот человек полгода назад начал угрожать ему в сети: в личной переписке и публично. Кива считает, что это системные действия против него, как оппозиционного политика. Добавил, что после инцидента полиция сняла у него побои.

Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился, чтобы попросить вести себя прилично и он сделал удар,

– написал Кива.