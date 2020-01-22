Кива побився у ресторані в Києві – відео

Народний депутат Ілля Кива побився у ресторані у центрі Києва. Факт бійки з депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" підтвердила поліція Печерського району.

Ситуація сталася у середу, 22 січня, у закладі "Mocco", який розташований на Хрещатику. Відео з бійки опублікували у фейсбуці.

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У мережі з’явилося відео з місця бійки. На ньому видно, як Кива, який сидів за столиком, встає і підходить до молодого чоловіка. Вони розмовляють, а потім Кива б’є його по голові – на що отримав удар у відповідь. Як повідомили у телеграм-каналі Новина, у супротивнику депутата впізнали ветерана АТО Михайла Майнмана.

Кива б’є чоловіка по голові у ресторані: дивіться відео

Що кажуть у поліції та адміністрації закладу

У закладі відповіли, що у них все тихо і мирно, а поліції немає.

Поліція повідомила, що до них звернувся народний депутат із заявою про отримання тілесних ушкоджень. Натомість поліцейські повідомили, що перевіряють інформацію та уточнюють деталі інциденту. У закладі їм повідомили, що ніякої бійки не було.