Они эмоционально ответили Киве, записав видео. Бойцы назвали нардепа "наркоманским животным".

Подробнее Поздравил с днем рождения: Кива решил в очередной раз выслужиться перед Путиным

"Плюньте ему в морду"

Более того, они попросили своих собратьев, находящихся на мирной территории Украины, плюнуть Киве в лицо при встрече. Они заявили, что нардеп уже перешел черту.

Ребята, если кто-то увидит это наркоманское животное, то очень просим передать ему от нас "привет". Плюньте в морду,

– сказал один из бойцов.

"Тебе, Илюша, хотим передать, что ждем тебя здесь, чтобы ты лично поздравил россиян, которые стоят перед нами", – добавил он.

Также бойцы посоветовали нардепу пройти курс лечения от наркотической зависимости.

В ВСУ ответили на дерзкий поступок Кивы: видео (с телеграм-канала Perepichka News)

Кива поздравил Путина: что известно