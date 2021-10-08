Они эмоционально ответили Киве, записав видео. Бойцы назвали нардепа "наркоманским животным".
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"Плюньте ему в морду"
Более того, они попросили своих собратьев, находящихся на мирной территории Украины, плюнуть Киве в лицо при встрече. Они заявили, что нардеп уже перешел черту.
Ребята, если кто-то увидит это наркоманское животное, то очень просим передать ему от нас "привет". Плюньте в морду,
– сказал один из бойцов.
"Тебе, Илюша, хотим передать, что ждем тебя здесь, чтобы ты лично поздравил россиян, которые стоят перед нами", – добавил он.
Также бойцы посоветовали нардепу пройти курс лечения от наркотической зависимости.
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Кива поздравил Путина: что известно
- Одиозный нардеп записал видеопоздравление для Путина в день его рождения.
- Он стоял на фоне украинского флага и выражал восхищение президенту страны-агрессора.
- Кива на видео сказал, что Путин якобы "пишет новую историю славянского мира и славянского единства". Это напоминает традиционную фразу Кремля про "один народ", с которой так борются украинцы.