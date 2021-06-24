Кстати, когда пришли правоохранители, Кива снова надел шапку. Политик рассказал, что все началось, когда он вместе со своим тренером по боксу записал видео о подвигах советской армии.
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Подозрение ждет и тренера
Так, Кива в январе показал себя в тренажерном зале в солдатской зимней шапке-ушанке времен СССР. Кроме того, политик нецензурно выразился, послав всех на х** из-за деккоммунизации.
Теперь нардепа ждут 30 июня в Генпрокуратуре для допроса. Кива уточнил, что подозрение хотят вручить и его тренеру по боксу.
Кива и шапка-ушанка: что известно о предыдущем инциденте
Кива опубликовал фото в шапке и добавил надпись.
Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам!
– написал скандальный политик.
Вероятно, парламентарий имел в виду события Второй мировой войны. Таким образом Кива отреагировал на задержание во Львове 19-летнего юноши из Киева. Он тоже надел шапку с эмблемой Советского Союза – серпом и молотом на фоне пятиконечной красной звезды.