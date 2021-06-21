Об этом заявил активист Сергей Стерненко, опубликовав скриншот объявления, которое, вероятно, разместил Илья Кива или его помощники.

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Зачем Киве титушки

В скриншоте говорится, что для участия в мероприятии нужны только "чистые, бритые, опрятные адекваты" 18 – 45 лет, которые живут в Киеве. Стоит признать, что отбор кандидатов происходит не хуже, чем в модельных агентствах: мужчины должны прикрепить свои фотографии в полный рост, а также крупный план лица.

Дрескод мероприятия: белая рубашка и классические брюки или джинсы. В сообщении категорически запрещают надевать футболки и шорты. Это и неудивительно, все же должно быть "красиво".

Собирают псевдо-активистов автобусом с 2:00 до 2:30. А уже в 3:30 все "неравнодушные" должны быть у монумента Родина-Мать. Старт мероприятия запланировали на 4:00 – 5:00. За это "активистам" обещают заплатить 250 гривен.

Заметим, что 22 июня отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны. Но до сих пор есть люди, которые считают этот день началом "Великой Отечественной войны".

Обратите внимание! С 2000 года в Украине не используют термин "Великая Отечественная" война относительно периода с 1939 по 1945. Этот период называют Второй мировой войной. Почему так произошло и кто спекулирует на этой теме до сих пор – читайте в материале 24 канала.