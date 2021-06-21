Про це заявив активіст Сергій Стерненко, опублікувавши скриншот оголошення, яке, ймовірно, розмістив Ілля Кива або його помічники.

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Навіщо Киві тітушки

У скриншоті мовиться, що для участі у заході потрібні лише "чисті, бриті, охайні адеквати" 18 – 45 років, які живуть у Києві. Варто визнати, що відбір кандидатів відбувається не гірше, ніж в модельних агенціях: чоловіки мають прикріпити свої світлини у повний зріст, а також крупний план обличчя.

Дрескод заходу: біла сорочка та класичні штани або джинси. У повідомленні категорично забороняють одягати футболки та шорти. Це і не дивно, все ж має бути "гарно".

Збирають псевдоактивістів автобусом з 2:00 до 2:30. А вже о 3:30 всі "небайдужі" мають бути біля монумента Батьківщина-Мати. Старт заходу запланували на 4:00 – 5:00. За це "активістам" обіцяють заплатити 250 гривень.

Зауважимо, що 22 червня відзначають День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни. Але й досі є люди, які вважають цей день початком "Великої вітчизняної війни".

Зверніть увагу! З 2000 року в Україні не використовують термін "Велика Вітчизняна" війна щодо періоду з 1939 по 1945. Цей період називають Другою світовою війною. Чому так сталося та хто спекулює на цій темі досі – читайте у матеріалі 24 каналу.