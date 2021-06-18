Словесна перепалка почалася з того, що журналіст зупинив скандального нардепа "на 10 хвилин". Кива відповів, що стільки часу – це забагато.

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Після цього журналіст вирішив запитати, як розшифровується абревіатура "ЗБС" у нього на мікрофоні. "Напевно, за*бісь", – припустив Кива. Кореспондент заперечив й пояснив, що насправді це – "зарабатывать бывает сложно" (автори відео ведуть у тіктоці однойменний блог).

Ймовірно, така відповідь не сподобалася Киві. Тож він наголосив, що заробляти складно лише тим, хто не хоче працювати. Коли політика запитали, а як же ж він заробляє на життя, той підкреслив, що є народним депутатом – мовляв, це його робота й саме вона приносить основний дохід.

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"Ти так довго не протягнеш"

"Скільки лаве можна заробити як нардеп?", – поцікавився журналіст. "Ти хочеш зі мною помурчати, подеренчати?", – відповів Кива, якого, вочевидь, зачепило формулювання співрозмовника. Та кореспондент знову запитав, скільки можна заробляти, працюючи нардепом. "Ми ж не знаємо куди йти, до чого прагнути, може також станемо нардепи", – зазначив він.

Тоді Кива заявив, що у такому віці вже варто було б знати, чим займатися. У відповідь кореспондент запевнив, що йому 18 (втім, стверджувати правда це чи ні, ми не можемо). "Перепрошую, вам щонайменше 38. Ви маєте поганий вигляд. Займися спортом і почни вести здоровий спосіб життя. Бо довго у такому стані ти не протягнеш", – підсумував Кива.

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