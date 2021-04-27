У ЗМІ активно обговорюють новий статус Іллі Киви – він став кандидатом наук. Сам новоспечений науковець не розуміє, чому подія спричинила у суспільстві такий резонанс і пошкодував журналістів.

Він зауважив, що українські журналісти поводяться так, як він. Киві за це соромно.

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Дуже соромно за журналістську спільноту, яка вже уподібнюється до моєї поведінки. Тільки я від своєї поведінки "хайпую", а вони перетворюються у бруд,

– заявив Кива.

Він пізніше додав, що "хайпує" тоді, коли має час. "У робочий час я займаюся законотворчістю", – сказав нардеп.

Довідка. Одразу після захисту дисертації між Кивою та журналістом "Букв" трапилась перепалка. Нардеп дивно відреагував на запитання журналіста. Він запропонував йому "піти з ним в туалет і закінчити те, що він не почав".

Кива захистив дисертацію: що відомо

Скандальний нардеп Ілля Кива став кандидатом наук 26 квітня.

На захист дисертації до зали пропускали лише журналістів медведчуківських телеканалів.

Не обійшлося і без курйозів. На захисті Кива не зміг відповісти на питання члена комісії. Він сказав, що відповідь буде у наступній роботі.

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