Кива пошкодував журналістів, бо ті "уподібнюються до його поведінки"
У ЗМІ активно обговорюють новий статус Іллі Киви – він став кандидатом наук. Сам новоспечений науковець не розуміє, чому подія спричинила у суспільстві такий резонанс і пошкодував журналістів.
Джерело:"Букви"
Він зауважив, що українські журналісти поводяться так, як він. Киві за це соромно.
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Дуже соромно за журналістську спільноту, яка вже уподібнюється до моєї поведінки. Тільки я від своєї поведінки "хайпую", а вони перетворюються у бруд,
– заявив Кива.
Він пізніше додав, що "хайпує" тоді, коли має час. "У робочий час я займаюся законотворчістю", – сказав нардеп.
Кива захистив дисертацію: що відомо
- Скандальний нардеп Ілля Кива став кандидатом наук 26 квітня.
- На захист дисертації до зали пропускали лише журналістів медведчуківських телеканалів.
- Не обійшлося і без курйозів. На захисті Кива не зміг відповісти на питання члена комісії. Він сказав, що відповідь буде у наступній роботі.
Кива став кандидатом наук: дивіться відео
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