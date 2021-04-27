Кива пожалел журналистов, потому что те "уподобляются его поведению"
В СМИ активно обсуждают новый статус Ильи Кивы – он стал кандидатом наук. Сам новоиспеченный ученый не понимает, почему событие вызвало в обществе такой резонанс и пожалел журналистов.
Источник:"Буквы"
Он отметил, что украинские журналисты ведут себя так, как он. Киви за это стыдно.
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Очень стыдно за журналистское сообщество, которое уже уподобляется моему поведению. Только я от своего поведения "хайпую", а они превращаются в грязь,
– заявил Кива.
Он позже добавил, что "хайпует" тогда, когда есть время. "В рабочее время я занимаюсь законотворчеством", – сказал нардеп.
Кива защитил диссертацию: что известно
- Скандальный нардеп Илья Кива стал кандидатом наук 26 апреля.
- На защиту диссертации в зал пропускали только журналистов медведчуковских телеканалов.
- Не обошлось и без курьезов. На защите Кива не смог ответить на вопрос члена комиссии. Он сказал, что ответ будет в следующей работе.
Кива стал кандидатом наук: смотрите видео
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