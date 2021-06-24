До речі, коли прийшли правоохоронці, Кива знову одягнув шапку. Політик розповів, що все почалось, коли він разом зі своїм тренером з боксу записав відео про подвиги радянської армії.
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Підозра чекає і на тренера
Так, Кива у січні показав себе в тренажерному залі в солдатській зимовій шапці-вушанці часів СРСР. Крім того, політик нецензурно висловився, пославши всіх на х** через деккомунізацію.
Тепер нардепа чекають 30 червня в Генпрокуратурі для допиту. Кива уточнив, що підозру хочуть вручити і його тренеру з боксу.
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Кива опублікував фото у шапці та додав напис.
Нацисте, арештуй мене! З цією зіркою, мій дід, різав горлянки фашистам!
– написав скандальний політик.
Ймовірно, парламентар мав на увазі події Другої світової війни. Таким чином Кива відреагував на затримання у Львові 19-річного юнака з Києва. Він теж надягнув шапку з емблемою Радянського Союзу – серпом і молотом на тлі п'ятикутної червоної зірки.