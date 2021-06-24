До речі, коли прийшли правоохоронці, Кива знову одягнув шапку. Політик розповів, що все почалось, коли він разом зі своїм тренером з боксу записав відео про подвиги радянської армії.

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Підозра чекає і на тренера

Так, Кива у січні показав себе в тренажерному залі в солдатській зимовій шапці-вушанці часів СРСР. Крім того, політик нецензурно висловився, пославши всіх на х** через деккомунізацію.

Тепер нардепа чекають 30 червня в Генпрокуратурі для допиту. Кива уточнив, що підозру хочуть вручити і його тренеру з боксу.

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Кива опублікував фото у шапці та додав напис.

Нацисте, арештуй мене! З цією зіркою, мій дід, різав горлянки фашистам!

– написав скандальний політик.

Ймовірно, парламентар мав на увазі події Другої світової війни. Таким чином Кива відреагував на затримання у Львові 19-річного юнака з Києва. Він теж надягнув шапку з емблемою Радянського Союзу – серпом і молотом на тлі п'ятикутної червоної зірки.

Зверніть увагу! У 2015 році в україні ухвалили закон про декомунізацію. Документ засудив комуністичний та нацистський режими та заборонив використання їхньої символіки та пропаганди. Тож Українське законодавство забороняє використання гербі та прапорів СРСР, УРСР, серпа і молота, символіку комуністичної партії тощо.