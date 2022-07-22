Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, такие фанатики не вправе пользоваться преимуществами демократии.

Ядерная угроза сейчас выше, чем 24 февраля, – Гудков

Потеря гражданства и депортация – отличное решение

По мнению Гудкова, к таким людям должны очень жестко относиться в демократических странах. Как вариант, их следовало лишить гражданства, принудительно депортировать и предложить получить новый паспорт – российский.

Я считаю, что люди, поддерживающие диктатуру, допускают уничтожение демократии, не могут пользоваться благами демократии и свободы. Валите к нему (путину – 24 канал), – считает Гудков.

Исповедовать идеологию войны – это просто недопустимо. Гудков считает, что большинство мыслеспособных людей поддерживает его идею относительно депортации фанатиков путина.

Сам Гудков сейчас находится в Болгарии, где сражается против российской пропаганды. Он отправил в парламент и правительство страны предложение запретить вражеские символы "Z" и "V", а также отключить российское телевидение на территории Болгарии по меньшей мере до окончания войны в Украине.

Гудков о фанатиках путина: смотрите видео

Добавим, по мнению российского оппозиционера Гарри Каспарова, оккупанты начинают осознавать, что они ни при каких обстоятельствах не смогут реализовать свои начальные планы по полному захвату Украины. Поэтому они "порезали" собственные ожидания и попытаются выдать за "победу" все, что смогут достичь в ближайшей перспективе.