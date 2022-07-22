Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, такі фанатики не мають права користуватися перевагами демократії.

До теми Ядерна загроза зараз вища, ніж 24 лютого, – Гудков

Втрата громадянства та депортація – чудове рішення

На думку Гудкова, до таких людей мають дуже жорстко ставитися в демократичних країнах. Як варіант, їх варто було б позбавити громадянства, примусово депортувати та запропонувати отримати новий паспорт – російський.

Я вважаю, що люди, які підтримують диктатуру, допускають знищення демократії, не можуть користуватися благами демократії та свободи. Валіть до нього (путіна – 24 канал), – вважає Гудков.

Сповідувати ідеологію війни – це просто неприпустимо. Гудков вважає, що більшість мислездатних людей підтримує його ідею щодо депортації фанатиків путіна.

Сам Гудков зараз перебуває в Болгарії, де бореться проти російської пропаганди. Він відправив в парламент та уряд країни пропозицію заборонити ворожі символи "Z" та "V", а також відімкнути російське телебачення на території Болгарії щонайменше до закінчення війни в Україні.

Гудков про фанатиків путіна: дивіться відео

Додамо, на думку російського опозиціонера Гаррі Каспарова, окупанти починають усвідомлювати, що вони за жодного випадку не зможуть реалізувати свої початкові плани щодо повного захоплення України. Тому вони дещо "порізали" власні очікування та спробують видати за "перемогу" все, що зможуть досягнути в найближчій перспективі.