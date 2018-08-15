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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Поклонская вышла замуж в Крыму: появилось первое видео со свадьбы

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Наталья Поклонская вышла замуж
Наталья Поклонская вышла замуж / Фото из открытых источников

Депутат Госдумы России и экс-"прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская вышла замуж за российского политика и юриста Ивана Соловьева. Свадьбу молодые сыграли в элитном сербском ресторане в поселке Береговое возле оккупированной Ялты.

Соответствующее видео с празднования опубликовало издание Daily Storm.

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По информации СМИ, на свадьбе скандальной Поклонская присутствовали более 30 человек, а само празднование обошлось в более чем 90 тысяч рублей.

Пока неизвестно, почему молодожены выбрали именно этот ресторан, однако стоит отметить, что на одной из стен заведения висит большой коллаж из множества фотографий президента России Владимира Путина.

Кто из гостей был – назвать не могу, это тайна, но всего было 32 человека и трое детей. Главное, что невеста довольна, вроде жених тоже,
– рассказал владелец и шеф-повар ресторана.

Также, издание показало небольшое видео со свадьбы, на которой видно, что пока невеста вместе с ребенком и подругами танцевала под старый хит Софии Ротару "Хуторянка", ее 47-летний избранник что-то обсуждал со своим другом за столом.


Ресторан, в котором Поклонская праздновала свадьбу

Видео свадьбы Натальи Поклонской:

Смотрите видео со свадьбы скандальной Натальи Поклонской:

Напомним, накануне стало известно, что так называемая действующая депутат Госдумы Российской Федерации и экс-"прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская вышла замуж за российского политика и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Теги: Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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