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Поклонська вийшла заміж в Криму: з'явилося перше відео з весілля

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Наталія Поклонська вийшла заміж
Наталія Поклонська вийшла заміж / Фото з відкритих джерел

Депутатка Держдуми Росії і екс-"прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська вийшла заміж за російського політика і юриста Іван Соловйов. Весілля молодята відгуляли в елітному сербському ресторані в селищі Берегове поблизу окупованої Ялти.

Відповідне відео зі святкування опублікувало видання Daily Storm.

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За інформацією ЗМІ, на весіллі скандальної Поклонської були присутні понад 30 осіб, а саме святкування обійшлося у понад 90 тисяч рублів.

Наразі невідомо, чому молодята обрали саме цей ресторан, проте варто зазначити, що на одній зі стін закладу висить великий колаж з безлічі фотографій президента Росії Володимира Путіна.

Хто з гостей був – назвати не можу, це таємниця, але всього було 32 людини і троє дітей. Головне, що наречена задоволена, начебто наречений теж,
– розповів власник і шеф-кухар ресторану.

Також, видання показало невелике відео з весілля, на якому видно, що поки наречена разом з дитиною і подругами танцювала під старий хіт Софії Ротару "Хуторянка", її 47-річний обранець щось обговорював зі своїм другом за столом.


Ресторан, у якому Поклонська святкувала весілля

Відео весілля Наталії Поклонської:

Дивіться відео з весілля скандальної Наталії Поклонської:

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що так звана чинна депутатка Держдуми Російської Федерації та екс-"прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська вийшла заміж за російського політика і керівника апарату уповноваженого з прав людини Івана Соловйова.

Теги: Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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