Скандальна "няш-мяш" Поклонська вийшла заміж: кумедна реакція соцмереж
Так звана чинна депутатка Держдуми Російської Федерації та екс-"прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська вийшла заміж. Її обранцем став 47-річний російський політик і юрист, керівник апарату уповноваженого з прав людини Іван Соловйов.
Як повідомляє видання Daily Storm, весілля провели в анексованому Росією Криму, адже опальна екс-"прокурорка" проживала там з 10 років і підтримала окупацію півострова під час подій 2014 року.
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За словами гостей та присутніх на церемонії, "весілля було скромним, але зі смаком". На святі були тільки колеги Поклонської з Держдуми і родичі пари.
Сама "няш-мяш" заявила, що "поки не готова коментувати особисте життя".
Зазначимо, обранець Поклонської Іван Соловйов є уродженцем Москви. Він має ступінь доктора юридичних наук, професора та є заслуженим юристом РФ. Наразі новоспечений чоловік Поклонської є керівником Апарату Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації, членом Науково-консультативної ради Слідчого комітету РФ, а також радником Голови Правління Асоціації ветеранів бойових дій органів внутрішніх справ та внутрішніх військ Росії.
Користувачі мережі не могли оминути увагою таку тему, тому вже почали жартувати з приводу весілля Поклонської. Так, юзери зауважили, що екс-"прокурорка" вийшла заміж не за імператора Миколу ІІ, фанаткою якого вона є.