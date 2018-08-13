Скандальна "няш-мяш" Поклонська вийшла заміж: кумедна реакція соцмереж

Так звана чинна депутатка Держдуми Російської Федерації та екс-"прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська вийшла заміж. Її обранцем став 47-річний російський політик і юрист, керівник апарату уповноваженого з прав людини Іван Соловйов.

Як повідомляє видання Daily Storm, весілля провели в анексованому Росією Криму, адже опальна екс-"прокурорка" проживала там з 10 років і підтримала окупацію півострова під час подій 2014 року.

Читайте також: "Не дочекалася свого Миколу II": поведінка Поклонської на інавгурації Путіна розбурхала мережу

За словами гостей та присутніх на церемонії, "весілля було скромним, але зі смаком". На святі були тільки колеги Поклонської з Держдуми і родичі пари.

Сама "няш-мяш" заявила, що "поки не готова коментувати особисте життя".

Зазначимо, обранець Поклонської Іван Соловйов є уродженцем Москви. Він має ступінь доктора юридичних наук, професора та є заслуженим юристом РФ. Наразі новоспечений чоловік Поклонської є керівником Апарату Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації, членом Науково-консультативної ради Слідчого комітету РФ, а також радником Голови Правління Асоціації ветеранів бойових дій органів внутрішніх справ та внутрішніх військ Росії.

Користувачі мережі не могли оминути увагою таку тему, тому вже почали жартувати з приводу весілля Поклонської. Так, юзери зауважили, що екс-"прокурорка" вийшла заміж не за імператора Миколу ІІ, фанаткою якого вона є.

поклонская вышла замуж - это понятно. Но зачем она постит везде своё свадебное фото с нотариусом в центре, а жених почему-то стоит грустный на заднем плане! pic.twitter.com/dRMSg389xk — Mиxaил Cвeтлoв (@MiklSvetlov) 13 августа 2018 г.

Поклонская , Слава ябогу , вышла замуж ! Может теперь перестанет бегать с портретом Николая - царя ! — Sergey Trotsenko (@STrotsenko) 13 августа 2018 г.

Поклонская Наташка

Замуж выходила

Дурочка из Крыма

Мозг нам выносила

Видимо причина

Недотрах сплошной

Станет наша няша

Бабой золотой — Александр летописец (@balexandrvi) 13 августа 2018 г.

Поклонская вышла замуж

нет не за протрет Николая II а за этого мужика в галстуке pic.twitter.com/8Hi6jDR5wi — безсмертний диктатор (@Petlurivetc) 13 августа 2018 г.

Николай II замироточил от счастья. Наконец-то избавился))) → Наталья Владимировна Поклонская вышла замуж. Поздравляем!!! pic.twitter.com/JBb1EDX2df — Anna (@SantaFantik) 13 августа 2018 г.

Даже Поклонская вышла замуж. А ты нет — Пан Саксаул (@Le1ardo) 13 августа 2018 г.

Ааааааааа Поклонская вышла замуж и даже не за Николая! — Романов Никита (@NNRomanov) 13 августа 2018 г.