Скандальная "няш-мяш" Поклонская вышла замуж: забавная реакция соцсетей

Так называемая действующая депутат Госдумы Российской Федерации и экс-"прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская вышла замуж. Ее избранником стал 47-летний российский политик и юрист, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

Как сообщает издание Daily Storm, свадьбу провели в аннексированном Россией Крыму, ведь опальная экс-"прокурорша" проживала там с 10 лет и поддержала оккупацию полуострова во время событий 2014 года.

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По словам гостей и присутствующих на церемонии, "свадьба была скромной, но со вкусом". На празднике были только коллеги Поклонской из Госдумы и родственники пары.

Сама "няш-мяш" заявила, что "пока не готова комментировать личную жизнь".

Отметим, избранник Поклонской Иван Соловьев является уроженцем Москвы. Он имеет степень доктора юридических наук, профессора и является заслуженным юристом РФ. Сейчас новоиспеченный муж Поклонской является руководителем Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, членом Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, а также советником Председателя Правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.

Пользователи сети не могли обойти вниманием такую ​​тему, поэтому уже начали шутить по поводу свадьбы Поклонской. Так, пользователи отметили, что экс-"прокурорша" вышла замуж не за императора Николая Второго, фанаткой которого она является.

поклонская вышла замуж - это понятно. Но зачем она постит везде своё свадебное фото с нотариусом в центре, а жених почему-то стоит грустный на заднем плане! pic.twitter.com/dRMSg389xk — Mиxaил Cвeтлoв (@MiklSvetlov) 13 августа 2018 г.

Поклонская , Слава ябогу , вышла замуж ! Может теперь перестанет бегать с портретом Николая - царя ! — Sergey Trotsenko (@STrotsenko) 13 августа 2018 г.

Поклонская Наташка

Замуж выходила

Дурочка из Крыма

Мозг нам выносила

Видимо причина

Недотрах сплошной

Станет наша няша

Бабой золотой — Александр летописец (@balexandrvi) 13 августа 2018 г.

Поклонская вышла замуж

нет не за протрет Николая II а за этого мужика в галстуке pic.twitter.com/8Hi6jDR5wi — безсмертний диктатор (@Petlurivetc) 13 августа 2018 г.

Николай II замироточил от счастья. Наконец-то избавился))) → Наталья Владимировна Поклонская вышла замуж. Поздравляем!!! pic.twitter.com/JBb1EDX2df — Anna (@SantaFantik) 13 августа 2018 г.

Даже Поклонская вышла замуж. А ты нет — Пан Саксаул (@Le1ardo) 13 августа 2018 г.

Ааааааааа Поклонская вышла замуж и даже не за Николая! — Романов Никита (@NNRomanov) 13 августа 2018 г.