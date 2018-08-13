Скандальная "няш-мяш" Поклонская вышла замуж: забавная реакция соцсетей
Так называемая действующая депутат Госдумы Российской Федерации и экс-"прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская вышла замуж. Ее избранником стал 47-летний российский политик и юрист, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.
Как сообщает издание Daily Storm, свадьбу провели в аннексированном Россией Крыму, ведь опальная экс-"прокурорша" проживала там с 10 лет и поддержала оккупацию полуострова во время событий 2014 года.
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По словам гостей и присутствующих на церемонии, "свадьба была скромной, но со вкусом". На празднике были только коллеги Поклонской из Госдумы и родственники пары.
Сама "няш-мяш" заявила, что "пока не готова комментировать личную жизнь".
Отметим, избранник Поклонской Иван Соловьев является уроженцем Москвы. Он имеет степень доктора юридических наук, профессора и является заслуженным юристом РФ. Сейчас новоиспеченный муж Поклонской является руководителем Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, членом Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, а также советником Председателя Правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.
Пользователи сети не могли обойти вниманием такую тему, поэтому уже начали шутить по поводу свадьбы Поклонской. Так, пользователи отметили, что экс-"прокурорша" вышла замуж не за императора Николая Второго, фанаткой которого она является.