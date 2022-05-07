Бессмертное зло поделится властью
По сообщениям газеты, у Путина рак брюшной полости и болезнь Паркинсона. The Sun, конечно, яркий и авторитетный представитель желтой прессы и не может быть стопроцентным источником информации, но очень хочется верить, что кремлевские дела обстоят именно так, если не хуже.
Советуем После объявления Путиным войны Украине россиян ждет неприятный "сюрприз"
Многие ведущие аналитики давно сходятся во мнении, что именно Патрушев, тогдашний директор ФСБ, стоял за серией взрывов домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, после чего началась война в Чечне, приведшая Путина к власти в 2000 году.
Край рашизма – не в смерти Путина
Конечно, очень хорошо, если Путин серьезно и смертельно болен и хочется верить, что после Путина хуже не может быть, но в России возможно все, и бездна не имеет дна.
Обратите внимание Киселев снова напугал мир путлоапокалипсисом: как это остановить
Во всяком случае, Украинские Вооруженные Силы и отряды добровольцев должны продолжать свою успешную борьбу с рашизмом на всех фронтах. Я уверен, что только военное поражение России может положить конец рашизму, а не слухи о болезнях Путина.
К теме – странное поведение Путина на встрече с Шойгу вызвало ряд подозрений: смотрите видео