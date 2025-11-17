Россия пытается завершить окружение Сил обороны в Покровске и Мирнограде, – ISW

Оккупанты продолжают сжимать Покровск и Мирноград в кольцо. Приблизиться к городам ближе на 10 –15 километров чрезвычайно трудно, ведь украинские пути снабжения контролируют российские дроны.

Недавно оккупанты попытались прорвать украинские позиции к северу от Покровска. Эти враждебные действия выражают намерение Кремля – завершить окружение украинских сил в Покровске и Мирнограде, физически перерезав логистические пути к этим населенным пунктам, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Смотрите также Россия ударила ракетами по центру Балаклеи: есть погибшие, количество раненых – возросло

Что происходит в районе Покровска?

Россияне провалили попытки механизированных штурмов в районе Покровска, а потому вернулись к уже известной тактике инфильтрации. Враг проникает через украинские позиции небольшими пехотными группами по 2 – 3 военных. Оккупанты рассчитывают на то, что хотя бы одному из членов группы удастся закрепиться на позициях.

Весомую роль в нынешних боях за Покровск играют погодные условия. Обе стороны пытаются использовать их в свою пользу. Так, один из российских военных блогеров заметил, что под покровом тумана украинские подразделения могут выходить из города. Кроме того, туман мешает работе российских дронов, и этим самым помогает Украине обеспечивать снабжение в Покровск и Мирноград.

Последние новости с Покровского направления