Росія намагається завершити оточення Сил оборони у Покровську та Мирнограді, – ISW

Окупанти продовжують стискати Покровськ і Мирноград у кільце. Наблизитися до міст ближче на 10 – 15 кілометрів надзвичайно важко, адже українські шляхи постачання контролюють російські дрони.

Нещодавно окупанти спробували прорвати українські позиції на північ від Покровська. Ці ворожі дії виказують намір Кремля – завершити оточення українських сил у Покровську та Мирнограді, фізично перерізавши логістичні шляхи до цих населених пунктів, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Що відбувається у районі Покровська?

Росіяни провалили спроби механізованих штурмів у районі Покровська, а тому повернулися до вже відомої тактики інфільтрації. Ворог проникає через українські позиції невеликими піхотними групами по 2 – 3 військових. Окупанти розраховують на те, що хоча б одному з членів групи вдасться закріпитися на позиціях.

Вагому роль у нинішніх боях за Покровськ відіграють погодні умови. Обидві сторони намагаються використати їх на власну користь. Так, один з російських військових блогерів зауважив, що під покровом туману українські підрозділи можуть виходити з міста. Крім того, туман заважає роботі російських дронів, і цим самим допомагає Україні забезпечувати постачання в Покровськ і Мирноград.

