Росія намагається завершити оточення Сил оборони у Покровську та Мирнограді, – ISW
- Російські війська прагнуть оточити Сили оборони в Покровську та Мирнограді.
- Задля цього окупанти намагаються перерізати українські логістику з півночі.
Окупанти продовжують стискати Покровськ і Мирноград у кільце. Наблизитися до міст ближче на 10 – 15 кілометрів надзвичайно важко, адже українські шляхи постачання контролюють російські дрони.
Нещодавно окупанти спробували прорвати українські позиції на північ від Покровська. Ці ворожі дії виказують намір Кремля – завершити оточення українських сил у Покровську та Мирнограді, фізично перерізавши логістичні шляхи до цих населених пунктів, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.
Що відбувається у районі Покровська?
Росіяни провалили спроби механізованих штурмів у районі Покровська, а тому повернулися до вже відомої тактики інфільтрації. Ворог проникає через українські позиції невеликими піхотними групами по 2 – 3 військових. Окупанти розраховують на те, що хоча б одному з членів групи вдасться закріпитися на позиціях.
Вагому роль у нинішніх боях за Покровськ відіграють погодні умови. Обидві сторони намагаються використати їх на власну користь. Так, один з російських військових блогерів зауважив, що під покровом туману українські підрозділи можуть виходити з міста. Крім того, туман заважає роботі російських дронів, і цим самим допомагає Україні забезпечувати постачання в Покровськ і Мирноград.
Останні новини з Покровського напрямку
- На Покровському напрямку російські оператори дронів часто відкривають вогонь по власних штурмових підрозділах. "Дружній вогонь" призвів до десятків втрат серед окупантів. Така ситуація виникла через поспішність командування, масові втрати. непідготовлене підкріплення, а також проблеми зі зв'язком і координацією.
- У районі Покровська російські підрозділи стикаються з проблемами в логістиці та ротації, а контроль над кварталами міста постійно змінюється. Загальний темп їхнього наступу сповільнився, повідомляє рух опору "Атеш" з посиланням на своїх агентів у 39-й бригаді Росії. Російські військові скаржаться на перебої з постачанням боєприпасів і спорядження.
- Президент Зеленський заявив, що рішення про виведення військ з Покровська має ухвалювати командування на місцях, підкреслюючи: головне – життя солдатів, а не утримання міста будь-якою ціною.
- Військовий експерт Василь Пехньо пояснив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв на себе повну відповідальність за Покровський напрямок і вирішив продовжувати оборону. План України – забезпечити відкриття логістичних шляхів.