"Очень непросто": Зеленский назвал три наиболее горячих направления на фронте

На Востоке продолжаются ожесточенные бои. Владимир Зеленский рассказал, где сейчас ситуация самая тяжелая.

В вечернем обращении за 29 октября президент уделил отдельное внимание событиям на фронте. Сегодня он разговаривал с Главкомом и начальником Генштаба об обстановке на всех направлениях, передает 24 Канал.

Смотрите также Это у Путина все пропало, – военный разнес заявления диктатора о фронте

Где на фронте тяжелее всего?

По словам главы государства, сложнее всего сейчас на Покровском направлении. Здесь враг сосредоточил значительную группировку. Именно на это направление приходится наибольшая интенсивность боевых действий.

Непросто и в Купянске. Десятки штурмовых действий за сутки происходят также на Александровском направлении.

Напомним, что Владимир Путин рассказал о якобы окружении украинских сил в Купянске и Покровске. В ВСУ опровергли заявления диктатора.

Также оккупанты утверждают, что зашли в Мирноград, что возле Покровска. Захватчики действительно прорвались на окраину города, но в самом населенном пункте их нет.

Заметим, что в Покровске идут городские бои. Ситуация в городе сложная, потому что противник подтягивает новую пехоту.

Что происходит в Покровске?