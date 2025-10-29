"Очень непросто": Зеленский назвал три наиболее горячих направления на фронте
- Президент Зеленский заявил, что самая сложная ситуация на фронте на Покровском направлении, где враг сосредоточил значительную группировку.
- Глава государства упомянул еще два направления, где тоже тяжело.
На Востоке продолжаются ожесточенные бои. Владимир Зеленский рассказал, где сейчас ситуация самая тяжелая.
В вечернем обращении за 29 октября президент уделил отдельное внимание событиям на фронте. Сегодня он разговаривал с Главкомом и начальником Генштаба об обстановке на всех направлениях, передает 24 Канал.
Где на фронте тяжелее всего?
По словам главы государства, сложнее всего сейчас на Покровском направлении. Здесь враг сосредоточил значительную группировку. Именно на это направление приходится наибольшая интенсивность боевых действий.
Непросто и в Купянске. Десятки штурмовых действий за сутки происходят также на Александровском направлении.
Напомним, что Владимир Путин рассказал о якобы окружении украинских сил в Купянске и Покровске. В ВСУ опровергли заявления диктатора.
Также оккупанты утверждают, что зашли в Мирноград, что возле Покровска. Захватчики действительно прорвались на окраину города, но в самом населенном пункте их нет.
Заметим, что в Покровске идут городские бои. Ситуация в городе сложная, потому что противник подтягивает новую пехоту.
Что происходит в Покровске?
- По данным Financial Times, Владимир Путин приказал оккупантам захватить Покровск до середины ноября.
- Военный эксперт Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, что направление Покровска и Мирнограда важно для России и с военной, и с политической точки зрения. По словам Романенко, оборона Покровска держится на четырех направлениях: Северо-восточное (Добропольское) – здесь ВСУ успешно отбивают атаки. Восточное (возле Мирнограда) – враг уже на окраинах, но к Покровску не проходит. Юго-западное – самое тяжелое, бои идут в городе возле вокзала. Западное – россияне пытаются перерезать логистику защитников.
- Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что часть агломерации уже взята в полуокружение, около 50% города – серая зона.
- Оккупанты заходят в Покровск с юго-востока и уже заняли Удачное и Котлино. По железной дороге от Котлино до вокзала враг продвигается в направлении центра, украинские штурмовики и ГУР вытесняют их, но это не решает проблему. Россия подбрасывает дополнительные силы и проводит регулярные штурмы. Полковник Роман Свитан считает, что простым усилением гарнизонов проблему не решить – нужна операция с привлечением нескольких корпусов, чтобы разблокировать северный или юго-западный подходы (контроль Котлиного и Удачного).