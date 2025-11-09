Мирноград и Покровск не сдали: защитники противодействуют врагу в Донецкой области
- Силы обороны контролируют Мирноград и проводят зачистку в Покровске, где остановили продвижение россиян.
- Россияне ищут резервы из-за больших потерь, но их попытки закрепиться в Покровске неуспешные.
Ситуация в Покровске и Мирнограде хотя и непростая, но контролируемая. Силы обороны противодействуют врагу, проводят операции по зачистке и пытаются остановить наступления.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова офицера отдела коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Сергея Окишева в эфире телемарафона.
Какая ситуация возле Покровска и Мирнограда?
Силы обороны продолжают останавливать россиян возле и в самом Покровске, а также неподалеку Мирнограда. Украинские защитники имеют полный контроль над Мирноградом, а в Покровске продолжается уничтожение оккупантов, которые туда просочились.
Даже, если врагу удается единицам личного состава просочиться (в Мирноград – 24 Канал), то украинские войска их находят и уничтожают,
– отметил Окишев.
Спикер отметил, что оккупанты планируют закрепиться на севере Покровска и перерезать логистические пути, которые есть на этом направлении. Однако именно ту часть города бойцы успешно зачистили, поэтому намерения врага неуспешные.
7 корпус останавливал россиян в пределах Покровска и раньше. Еще 3 ноября стало известно, что на севере города продвижение агрессора было остановлено, ведь украинские защитники провели серьезную зачистку от вражеских пехотинцев.
Почему россияне приостановили действия в Покровске?
Военнослужащий ВСУ Александр Бабак в эфире 24 Канала предположил, что россияне возле Покровска ищут и подтягивают новые резервы, ведь несут там большие потери. Враг хоть и заходит в город, но долго там не остается из-за контрнаступления Сил обороны. В то же время затишье со штурмами оккупантов может быть временным.
Какова ситуация на горячих направлениях Донецкой области?
В Институте изучения войны заметили, что российское наступление на Покровском направлении временно уменьшилось. Но когда логистика оккупантов усилится, то штурмы могут усилиться. Пока действовать военным путем враг не может, он прорывается в Покровск, переодеваясь в гражданскую одежду.
Россияне могут наступать на Мирноград, в результате чего город попадет в окружение. Однако сейчас украинские подразделения отражают попытки инфильтрации и усиливают собственные позиции.
За сутки Вооруженные Силы Украины успешно отразили 196 атак, которые произошли на нескольких направлениях фронта.