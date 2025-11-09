Мирноград і Покровськ не здали: захисники протидіють ворогу на Донеччині

Ситуація в Покровську й Мирнограді хоча й непроста, але контрольована. Сили оборони протидіють ворогові, проводять операції з зачистки та намагаються зупинити наступи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова офіцера відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Сергія Окішева в ефірі телемарафону.

Яка ситуація біля Покровська та Мирнограда?

Сили оборони продовжують зупиняти росіян біля та в самому Покровську, а також неподалік Мирнограда. Українські захисники мають повний контроль над Мирноградом, а в Покровську триває знищення окупантів, які туди просочилися.

Навіть, якщо ворогу вдається одиницям особового складу просочитись (в Мирноград – 24 Канал), то українські війська їх знаходять та знищують,

– зазначив Окішев.

Речник зауважив, що окупанти планують закріпитися на півночі Покровська та перерізати логістичні шляхи, які є на цьому напрямку. Однак саме ту частину міста бійці успішно зачистили, тому наміри ворога неуспішні.

7 корпус зупиняв росіян в межах Покровська й раніше. Ще 3 листопада стало відомо, що на півночі міста просування агресора було зупинене, адже українські захисники провели серйозну зачистку від ворожих піхотинців.

Чому росіяни призупинили дії в Покровську?

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Бабак в ефірі 24 Каналу припустив, що росіяни біля Покровська шукають та підтягують нові резерви, адже зазнають там великих втрат. Ворог хоч і заходить в місто, але довго там не залишається через контрнаступ Сил оборони. Водночас затишшя зі штурмами окупантів може бути тимчасовим.

Яка ситуація на гарячих напрямках Донеччини?