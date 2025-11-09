Мирноград і Покровськ не здали: захисники протидіють ворогу на Донеччині
- Сили оборони контролюють Мирноград та проводять зачистку в Покровську, де зупинили просування росіян.
- Росіяни шукають резерви через великі втрати, але їхні спроби закріпитися в Покровську неуспішні.
Ситуація в Покровську й Мирнограді хоча й непроста, але контрольована. Сили оборони протидіють ворогові, проводять операції з зачистки та намагаються зупинити наступи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова офіцера відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Сергія Окішева в ефірі телемарафону.
Яка ситуація біля Покровська та Мирнограда?
Сили оборони продовжують зупиняти росіян біля та в самому Покровську, а також неподалік Мирнограда. Українські захисники мають повний контроль над Мирноградом, а в Покровську триває знищення окупантів, які туди просочилися.
Навіть, якщо ворогу вдається одиницям особового складу просочитись (в Мирноград – 24 Канал), то українські війська їх знаходять та знищують,
– зазначив Окішев.
Речник зауважив, що окупанти планують закріпитися на півночі Покровська та перерізати логістичні шляхи, які є на цьому напрямку. Однак саме ту частину міста бійці успішно зачистили, тому наміри ворога неуспішні.
7 корпус зупиняв росіян в межах Покровська й раніше. Ще 3 листопада стало відомо, що на півночі міста просування агресора було зупинене, адже українські захисники провели серйозну зачистку від ворожих піхотинців.
Чому росіяни призупинили дії в Покровську?
Військовослужбовець ЗСУ Олександр Бабак в ефірі 24 Каналу припустив, що росіяни біля Покровська шукають та підтягують нові резерви, адже зазнають там великих втрат. Ворог хоч і заходить в місто, але довго там не залишається через контрнаступ Сил оборони. Водночас затишшя зі штурмами окупантів може бути тимчасовим.
Яка ситуація на гарячих напрямках Донеччини?
В Інституті вивчення війни зауважили, що російський наступ на Покровському напрямку тимчасово зменшився. Але коли логістика окупантів посилиться, то штурми можуть посилитися. Поки діяти військовим шляхом ворог не може, він проривається в Покровськ, переодягаючись у цивільний одяг.
Росіяни можуть наступати на Мирноград, унаслідок чого місто потрапить в оточення. Однак зараз українські підрозділи відбивають спроби інфільтрації та посилюють власні позиції.
За добу Збройні Сили України успішно відбили 196 атак, що відбулися на кількох напрямках фронту.