Россия бросила все силы на захват 2 городов: ISW оценил замысел врага

В Донецкой области идут тяжелые бои. Враг усилил наступление на два важных города.

Действия россиян указывают на то, что враг уменьшил приоритетность наступательных действий в тактическом районе Константиновка – Дружковка, чтобы сосредоточиться на захвате Покровска и Мирнограда, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Смотрите также Воюют не обычные военные: генерал армии описал действия россиян в Покровске

Что задумал враг в Донецкой области?

Наступательная тактика России в направлении Покровска приводит к большим потерям в живой силе.

Украинский сержант, который воюет на этом направлении, сообщил, что после неудачной механизированной атаки 27 октября российские силы снизили интенсивность штурмов в направлении Константиновки.

Один из российских военных блогеров 1 ноября высказал мнение, что Россия, вероятно, сначала сосредоточится на захвате Покровска и Мирнограда, прежде чем возобновлять активные действия для штурма Константиновки.

Командир одного из украинских батальонов, действующего в районе Покровска, 1 ноября заявил, что российские штурмовые подразделения ищут маршруты для обхода украинских опорных пунктов в Покровске и пытаются просочиться в ближний тыл, тогда как другие российские подразделения – вероятно, операторы дронов, артиллерия или менее подготовленная пехота – пытаются уничтожить украинский опорный пункт.

Командир отметил, что россияне отправляют на штурмы неподготовленных солдат, чтобы спровоцировать огонь украинских дронов и артиллерии и выявить их позиции, после чего обученные штурмовые группы пытаются вступить с ними в ближний бой.

Он добавил, что оккупанты регулярно атакуют одними и теми же маршрутами, что приводит к большим потерям, но Россия постоянно вводит в бой новые подразделения и присылает подкрепления.

Обратите внимание! Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала спрогнозировал: в случае захвата города враг скорее всего двинется на Константиновку – далее на Краматорск и с востока на Славянск, а также попытается создать плацдарм в Днепропетровской области.

Какова ситуация на Покровском направлении?