Росія кинула всі сили на захоплення 2 міст: ISW оцінив задум ворога

На Донеччині точаться важкі бої. Ворог посилив наступ на два важливих міста.

Дії росіян вказують на те, що ворог зменшив пріоритетність наступальних дій у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, щоб зосередитися на захопленні Покровська та Мирнограда, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Що задумав ворог на Донеччині?

Наступальна тактика Росії у напрямку Покровська призводить до великих втрат у живій силі.

Український сержант, який воює на цьому напрямку, повідомив, що після невдалої механізованої атаки 27 жовтня російські сили знизили інтенсивність штурмів у напрямку Костянтинівки.

Один із російських воєнних блогерів 1 листопада висловив думку, що Росія, ймовірно, спершу зосередиться на захопленні Покровська та Мирнограда, перш ніж відновлювати активні дії для штурму Костянтинівки.

Командир одного з українських батальйонів, що діє в районі Покровська, 1 листопада заявив, що російські штурмові підрозділи шукають маршрути для обходу українських опорних пунктів у Покровську та намагаються просочитися у ближній тил, тоді як інші російські підрозділи – імовірно, оператори дронів, артилерія або менш підготовлена піхота – намагаються знищити український опорний пункт.

Командир зазначив, що росіяни відправляють на штурми непідготовлених солдатів, аби спровокувати вогонь українських дронів та артилерії й виявити їхні позиції, після чого навчені штурмові групи намагаються вступити з ними в ближній бій.

Він додав, що окупанти регулярно атакують одними й тими самими маршрутами, що призводить до великих втрат, але Росія постійно вводить у бій нові підрозділи й надсилає підкріплення.

Зверніть увагу! Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу спрогнозував: у разі захоплення міста ворог найімовірніше рушить на Костянтинівку – далі на Краматорськ і зі сходу на Слов'янськ, а також спробує створити плацдарм у Дніпропетровській області.

Яка ситуація на Покровському напрямку?