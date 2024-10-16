Оккупанты сосредоточили немалые силы на южнее Покровска. В частности, усилили артиллерийские обстрелы. OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко, который недавно побывал на фронте, рассказал подробнее 24 Каналу о планах врага.

Смотрите также Россияне атакуют на Курщине и подошли под Мирноград: как изменилась линия фронта за неделю

Какой город хотят окружить россияне

Донецкая область для россиян намного приоритетнее чем Курская. Поэтому для достижения новых успехов, именно в Донецкую область российское командование бросает все свои силы.

Военные говорят, что за последнюю неделю на Покровском направлении значительно усилились артиллерийские обстрелы. Южнее Покровска – в районах Селидово, Лисовки, Михайловки – существенно возросло использование всех имеющихся огневых средств, бронетехники, КАБов и штурмовой пехоты,

– сообщил Виталий Кононученко.

Оккупанты пытаются понять, где оборона украинских военных является слабой, чтобы активизировать свои действия и на других участках фронта.

Что происходит на Покровском направлении: посмотрите на карте

"Россияне пытаются двигаться южнее Селидово. После того как они впервые неудачно пытались оккупировать город, тактика изменилась. Они пытаются взять город в "клещи", как это было с Украинском", – заметил военный обозреватель.

Однако продвижение россиян значительно замедлилось, в частности благодаря обороне мотивированных подразделений как 15-я бригада оперативного назначения НГ "Кара-Даг". Поэтому враг пока имеет лишь незначительные продвижения в 100 – 200 метров.