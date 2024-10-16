Окупанти зосередили чималі сили на південь від Покровська. Зокрема, посилили артилерійські обстріли. OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко, який нещодавно побував на фронті, розповів детальніше 24 Каналу про плани ворога.

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Яке місто хочуть оточити росіяни

Донецька область для росіян є набагато пріоритетнішою ніж Курська. Тож для досягнення нових успіхів, саме на Донеччину російське командування кидає усі свої сили.

Військові кажуть, що за останній тиждень на Покровському напрямку значно посилилися артилерійські обстріли. Південніше від Покровська – у районах Селидового, Лисівки, Михайлівки – суттєво зросло використання всіх наявних вогневих засобів, бронетехніки, КАБів та штурмової піхоти,

– повідомив Віталій Кононученко.

Окупанти намагаються зрозуміти, де оборона українських військових є слабкою, щоб активізувати свої дії й на інших ділянках фронту.

Що відбувається на Покровському напрямку: перегляньте на карті

"Росіяни намагаються рухатися південніше від Селидового. Після того, як його вони вперше невдало намагалися окупувати місто, тактика змінилась. Вони намагаються взяти місто у "кліщі", як це було з Українськом", – зауважив військовий оглядач.

Проте просування росіян значно сповільнилося, зокрема завдяки обороні вмотивованих підрозділів як 15-та бригада оперативного призначення НГ "Кара-Даг". Тож ворог наразі має лише незначні просування у 100 – 200 метрів.