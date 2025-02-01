Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. По его словам, действительно можно говорить, что оккупанты несколько притормозили на Покровском направлении. Все это благодаря титаническим усилиям подразделений Сил обороны Украины.

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Что происходит на Покровском направлении

Как рассказал военный, на Покровском направлении ежесуточно происходит около 60-70 боевых столкновений. Враг постоянно пытается прорвать нашу оборону, но испытывает реально огромные потери. Это существенно на них влияет.

Можно говорить, что оккупанты притормозили. У них очень упало морально-психологическое состояние. Они будто бьются о скалу. Разбили лоб. Перематываются грязными тряпками. И дальше разбивают. К сожалению, у них есть небольшие продвижения. Но это происходит из-за того, что мы бережем личный состав. Мы не можем удерживаться на разрушенных позициях,

– заметил Цехоцкий.

Буквально утром 1 января враг попытался накопить пехоту и бронированную технику для наступления вблизи населенного пункта Соленое. Силы обороны оперативно все обнаружили и ударили по скоплению врага.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите карту боевых действий

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