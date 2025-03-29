Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица". Видео работы украинских воинов опубликовали в субботу, 29 марта.

Смотрите также Россияне пытаются перерезать трассу Покровск – Константиновка, – ОСУВ "Хортица"

Какие потери понес противник

По данным украинских военных, российские потери составляют: 59 солдат, 26 из которых – убитыми, и 5 единиц техники. Кроме того, системы радиоэлектронной борьбы приземлили 71 вражеский дрон.

Отражать штурм противника Черным Запорожцам помогали собратья из 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка, 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра".

72-я ОМБр работает на Покровском направлении: смотрите видео

Напомним, за прошедшие сутки, 28 марта, на Покровском направлении защитники остановили 73 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в сторону Калинового.