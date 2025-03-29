Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". Відео роботи українських воїнів опублікували в суботу, 29 березня.

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Яких втрат завдали противнику

За даними українських військових, російські втрати становлять: 59 солдатів, 26 з яких – убитими, та 5 одиниць техніки. Окрім того, системи радіоелектронної боротьби приземлили 71 ворожий дрон.

Відбивати штурм противника Чорним Запорожцям допомагали побратими з 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".

72-га ОМБр працює на Покровському напрямку: дивіться відео

Нагадаємо, протягом минулої доби, 28 березня, на Покровському напрямку захисники зупинили 73 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Калинового.