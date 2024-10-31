Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что ситуация на Покровском направлении остается сложной. Гражданским стоит эвакуироваться из города.

К теме Где россияне планируют активно наступать в ближайшее время

Куда лезут оккупанты

Как отметил Свитан, возможно, было бы правильно организовать даже принудительную эвакуацию гражданских. Однако в любом случае нужно работать над тем, чтобы люди выезжали из города. Через некоторое время там может стать чрезвычайно опасно.

Покровск может ожидать судьба Бахмута, Марьинки. Не обязательно, что так и будет. Но понимание угроз дает возможность сохранить жизнь гражданским. Тогда проще будет работать военным. Россияне попытаются подойти к Мирнограду, а с Селидово они будут лезть на шахту "Красноармейская-Западная", которая расположена юго-западнее Покровска,

– сказал Свитан.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите карту боевых действий

Вполне вероятно, оккупантам важно захватить этот объект, ведь там добывают коксующийся уголь. Оккупанты захотят использовать его на заводах в Макеевке и Донецке.

Все готовятся к серьезным боевым действиям. У нас есть возможность удержать российских оккупантов к востоку от Покровска,

– отметил Свитан.

Напомним, недавно начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что Покровск заблокируют на въезд и выезд. Потом он уточнил, что речь идет об отдельных участках города.