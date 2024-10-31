Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Цивільним варто евакуюватися з міста.

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Куди лізуть окупанти

Як наголосив Світан, можливо, було б правильно організувати навіть примусову евакуацію цивільних. Однак в будь-якому випадку потрібно працювати над тим, аби люди виїжджали з міста. Через певний час там може стати надзвичайно небезпечно.

Покровськ може очікувати доля Бахмута, Мар'їнки. Не обов'язково, що так і буде. Але розуміння загроз дає можливість зберегти життя цивільним. Тоді простіше буде працювати військовим. Росіяни спробують підійти до Мирнограда, а з Селидового вони лізтимуть на шахту "Красноармійська-Західна", яка розташованні південно-західніше від Покровська,

– сказав Світан.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту бойових дій

Цілком ймовірно, окупантам важливо захопити цей об'єкт, адже там видобувають коксівне вугілля. Окупанти захочуть використовувати його на заводах у Макіївці та Донецьку.

Усі готуються до серйозних бойових дій. У нас є можливість втримати російських окупантів на схід від Покровська,

– наголосив Світан.

Нагадаємо, нещодавно начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк заявив, що Покровськ заблокують на в'їзд та виїзд. Згодом він уточнив, що йдеться про окремі ділянки міста.