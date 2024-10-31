Росіяни готуються до інтенсивного наступу на Покровськ

Зараз головні сили російського угрупування військ "Центр" у вигляді основних сил 2 та майже всієї 41 загальновійськових армій сконцентрувались у достатньо вузькій смузі – від Лозуватського до Новогродівки.

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Окрім того, 2 ЗВА противника частиною своїх сил разом із 90 танковою дивізією продовжують наступальні дії в районі Селидового, зокрема, по напрямках Вишневе – Григорівка та Новогродівка – Лисівка.

Ці факти свідчать про підготовку командуванням противника відновлення інтенсивного наступу, безпосередньо у бік Покровська та Мирнограду. Особливо, якщо розглядати їх не окремо, а як частини єдиного задуму противника.

Різке нарощування тактичної та оперативної щільності російських військ у достатньо вузький смузі на Покровському напрямку з одночасним посиленням інтенсивності атак з явним бажанням прорватися у район Новотроїцьке – Шевченко – Даченське – Жовте з боку Селидового, навряд чи варто вважати "збігом обставин".

Думаю, послідовність тут буде наступна:

спочатку 90 танкова дивізія та частина сил 27 МСД 2 ЗВА прорвуться у район на південь від Покровська;

потім головні сили 2 та 41 ЗВА розпочнуть інтенсивні атаки з боку Миколаївки у бік Мирнограду (через Промінь). Як варіант – з боку Гродівки у бік Новоекономічного. Також вони спробують прорватися вздовж залізниці прямо на Покровськ, з боку Новогродівки.

Навряд чи вони будуть пробувати робити це одночасно. Адже в такому разі 2 ЗВА доведеться додатково виділяти сили й засоби зі свого складу для підсилення 27 МСД, а також блокування чи захоплення району Лисівки та Сухого Яру. Це очевидно послабить противника на напрямку головного удару.

Ситуація на Курахівському і Торецькому напрямках

2. Наскільки я розумію, "флангові проблеми" УВ "Центр" російське командування, у порядку спадковості, віддало "на відкуп" своїй "новонародженій" 51-й ЗВА, зокрема північний берег Курахівського водосховища і Торецьк.

Зараз її сили розподілені на двох окремих тактичних напрямках – Торецькому та Курахівському.

Це достатньо своєрідне рішення російського командування. По кожному з них окремо 51 ЗВА противника не може сконцентрувати максимум своїх зусиль, їй доводиться діяти на цих напрямках лише визначеним комплектом сил та засобів, зокрема:

у Торецьку "забивають баки" Пушиліну про "охорону Зеленського" підрозділи 9 та 132 ОМСБр та частини сил 1 ОМСБр;

решта займаються "головним питанням" – намагаються або притиснути до Курахівського водосховища та оточити наші війська в районі Курахівки, або просто витіснити їх звідти до рубежу Зоря – Старі Терни;

1 ОМСБр – частина оперує на Торецькому напрямку, а частина перебуває у резерві на Курахівському напрямку.

Як на мене, для всієї 51 ЗВА це нерівнозначні завдання.

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Зараз основні її зусилля концентруються саме на Курахівському напрямку. Там її військам доручена відповідальна справа – забезпечити прорив російських військ у Курахове з півночі та сходу. Ну, ось вони й забезпечують.

Думаю, найближчим часом ЗСУ відійдуть повністю з північного берега Курахівського водосховища. Важливе питання – чи будуть вони обороняти саме Курахове? Адже ключовий вузол оборони, який дозволяв ще більш-менш утримувати територію на північ від водосховища, ЗСУ залишили менше ніж за тиждень з того моменту, як противник взяв Українськ та прорвався у Цукурине.

Під Покровськом опинилася неочікувана бригада окупантів

3. Ну й на завершення буде деяка неперевірена інформація. У смузі 2 ЗВА противника на Покровському напрямку нібито фіксуються підрозділи 61 окремої бригади морської піхоти.

Це з'єднання ще донедавна належало до угрупування військ противника "Днєпр" (оперувало в районі міста Олешки), на Придніпровському напрямку. Загалом воно входить до складу Північного флоту Росії, який з лютого увійшов до складу Ленінградського воєнного округу.

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За логікою, саме ця бригада повинна була замість 810 та 155 ОБР МП зараз бігати по Курських лісах, які входять у зону відповідальності УВ "Північ". Однак ні – її привезли під Донецьк.

Як на мене, якщо ця інформація відповідає дійсності, то це достатньо показово. Адже, якби УВ "Центр" не відчувала складнощів із резервами, то особливої потреби перетягувати з Дніпра на Донбас цілу бригаду морської піхоти не було б.

Ба більше, навіть якщо допустити, що на Дніпрі вона стала "зайвою", то її, ймовірно, повезли б прямо під Курськ, а не в тили 2-ї ЗВА на Покровському напрямку. Схоже, що потреба УВ "Центр" дещо гостріша ніж під Курськом. Причому, настільки, що цю бригаду не довезли до Курських лісів, а вивантажили прямо під Донецьком.