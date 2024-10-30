Його заблокують з метою оборони. Про це пише Суспільне Донбас із покликанням на начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка.

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Про повне блокування Покровська не йдеться

Добряк уточнив, що його попередня заява не стосується повного блокування усього Покровська на в'їзд і виїзд.

Фортифікаційні споруди будуються у Покровську, і вже ми заходимо у місто, і певні ділянки міста будуть блокуватися, тому просимо виїжджайте з цих ділянок... Наразі в місті вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони Покровська,

– розповів він.

Начальника Покровської МВА також нагадав, що ешелонована оборона громади зводиться ще з 2022 року.

Попри усі підготовки, жителів Покровська просять евакуюватися хоча б на зиму. За словами Добряка, наразі евакуація дещо сповільнилася. У місті досі залишається 11 900 людей, серед яких 55 дітей.

"На 80% знищена інфраструктура. Електропостачання в Покровську є у 60%, його немає в шести населених пунктах та місті Родинському. Поранених вивозять у Добропілля, в нас працюють сімейні лікарі і міська лікарня. В місті 325 свердловин, з них є 9 точок питної води безкоштовної. Також комунальне підприємство розвозить воду, й два тижні UNISEF допомагає розвозити воду", – розповів Добряк.