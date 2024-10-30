Про блокування Покровська повідомив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він закликав людей виїхати хоча б на зиму.

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Що означає блокада Покровська

За кожним містом закріплена бойова бригада. За нашим також, дуже потужна. Дякую інженерам, які розробили план оборони міста. Жителів закликаю евакуюватись, тому що місто буде блокуватись повністю для заходу та виходу з мікрорайонів, вулиць і так далі. Люди це вже бачать. Ми блокуємо вже околиці міста,

– сказав Сергій Добряк.

За його словами, евакуація трохи уповільнилася, хоча сім'ї з дітьми їдуть. У місті залишається 55 дітей, а загалом 11 900 людей.

Чиновник подякував тим, хто виїжджає, адже в місті дедалі небезпечніше. Критична інфраструктура майже зруйнована – на 80%. Поранених везуть у Добропілля, хоча в Покровську працює міська лікарня та кілька сімейних лікарів.

Росіяни не зупиняються ні перед чим і нищать багатоповерхівки та соціальний сектор. Окупанти вже за 6,7 кілометра від однієї з околиць Покровська. Поки що ця цифра, на щастя, незмінна, тобто ворожі солдати не підійшли ближче.

У місті є свердловини та 9 точок питної води, де є зворотний осмос. Питну воду розвозять комунальники, два тижні з цим допомагає і ЮНІСЕФ. Загалом Покровськ живе: ще працюють крамниці і ринок, відділення Укрпошти та Нової пошти, банкомати, офіс соцзахисту та ЦНАП.

Але влада закликає виїхати бодай на зиму: будуть пункти обігріву, та про опалювальний сезон не йдеться. А це означає, що коли світ порине в різдвяну казку і звідусіль лунатиме "Щедрик", Покровськ, де була створена ця пісня, буде в холоді.