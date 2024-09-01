Действия будут разворачиваться по такой же парадигме, как и в других городах Донецкой области: Бахмуте, Авдеевке, Соледаре. Больше 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Как будут действовать оккупанты

По словам экс-сотрудника СБУ, россияне традиционно будут использовать артиллерийские обстрелы, системы залпового огня, сброс авиационных и разрушение города, чтобы украинские военные не смогли закрепиться.

"Меня поразила картина от гражданских из Покровска, которые несколько дней назад начали массово выкладывать видео, как они оставляют свои дома и закрывают их. Говорят, что были здесь в последний раз. У них слезы на глазах. Они покидают город и понимают, что больше никогда не вернутся", – сказал Ступак.

У оккупантов хватает сил, чтобы вести наступление на нескольких направлениях. В то же время отчитываются, что несут серьезные потери на Лиманском направлении.

Говорят, что трупов много, их не забирают, они гниют, разлагаются. И все равно новые-новые-новые штурмы. Видим по меньшей мере 2 больших направления, где просто безумные штурмовые атаки,

– отметил Иван Ступак.

Враг пытается адаптироваться: где-то больше людей и меньше техники, в другом месте – наоборот. Городская застройка позволяет довольно незаметно перемещаться через подвалы и другие сооружения.

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В то же время в поле, как на Лиманском направлении, на штурм россияне еще могут зайти, но никак не выйти. Те, кому удается как-то убежать, вечером погибают, ведь их находят украинские беспилотники.

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