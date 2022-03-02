США и Европа приняли сокрушительные для российской экономики санкции. Большое количество компаний перестанет поставлять свою продукцию в Россию и сделает невозможным использование ее на своей территории. Также мир отказывается от того, что изготовили кафиры.

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"Покупай украинское – не финансируй российского агрессора"

Жители и предприниматели Латвии призвали покупать украинские товары и отказаться от продукции из России. Инициативу ввели крупнейшее общество предпринимателей Латвии, Торгово-промышленная палата Латвии, Торгово-промышленная палата Украины, Посольство Украины в Латвии и Торговый дом "Украина".

Каждый евро, потраченный на прибыль Украины, является помощью в этой борьбе и помощью в восстановлении, которое последует за ней,

– сообщает наше посольство в Латвии.

Предпринимателей также просят обозначать товары украинского происхождения специальным знаком. Наибольшую популярность среди украинских товаров в Латвии пользуются сладости, алкоголь, текстиль и строительные материалы.