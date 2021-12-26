Коли ми визначили:
- цілі, до яких ми йдемо;
- як ми це робимо;
- етапність шляху;
- строки;
- відповідальні особи;
- вимірювані результати;
- порядок моніторингу та перегляду.
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2. Для локалізації мають ретельно відбиратися галузі:
- це мають бути "немовлята", а не "хворі";
- галузі зі значним капіталом, що спроможні залучати суттєві інвестиції;
- сектори, в яких за короткий проміжок купувати своє має бути ефективніше за імпортне;
- де найбільш важливі стабільні ланцюжки поставок для нацбезпеки;
- де частка імпорту значна та може бути заміщена.
3. Перед локалізацією мають бути поставлені чіткі вимірювані цілі:
- робочі місця;
- розвиток наукового потенціалу;
- модернізація;
- податки;
- національна безпека;
- активізація експортної діяльності;
- залучення іноземних інвестицій.
4. Визначені цілі мають перетворюватися на обов'язки для локалізованих постачальників. Виконання обов'язків має перевірятися у визначеному порядку. Застосовуватися система санкцій та заохочень.
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5. Локалізація має супроводжуватися:
- спрощенням ведення бізнесу в локалізованих галузях, покращенням ділового середовища, податковими пільгами;
- інвестуванням державою коштів у систему профосвіти в обраних секторах;
- сприянням з боку держави дослідженням, розробкам та інноваціям у локалізованих секторах;
- інвестиціями держави в інфраструктуру для локалізованих секторів.
6. Мають працювати ефективні запобіжники від картелів та зловживань монополією:
- локалізація не має застосовуватися у висококонцентрованих секторах (монополія, дуополія, олігополія);
- конкурентне відомство має бути потужним та незалежним економічним регулятором;
- за наявності антиконкурентних практик локалізація за рішенням АМКУ має призупинятися;
- замовник повинен мати можливості відмовитися від локалізації, якщо місцевий товар суттєво дорожчий за іноземний аналог.
7. Локалізація не має призводити до погіршання якості товарів, для цього:
- замовник повинен мати право відмовитися від локалізації, якщо аналогічного за якістю вітчизняного еквіваленту немає;
- уряд може призупинити локалізацію, якщо місцеві виробники не дотримуються стандартів якості або не виконують взяті на себе зобов'язання з модернізації та розвитку.
8. Формули локалізації мають бути прозорими, простими, доступними, легко контрольованими громадськістю. Тоді це мінімізує корупційні ризики та зменшує супротив локалізації.
Інакше "купуй українське" – не ліки, а отрута. І як ви, мабуть, здогадалися, слідів того, що бодай жодне з цього було зроблено – немає.
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