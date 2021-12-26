Коли ми визначили:

цілі, до яких ми йдемо;

як ми це робимо;

етапність шляху;

строки;

відповідальні особи;

вимірювані результати;

порядок моніторингу та перегляду.

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2. Для локалізації мають ретельно відбиратися галузі:

це мають бути "немовлята", а не "хворі";

галузі зі значним капіталом, що спроможні залучати суттєві інвестиції;

сектори, в яких за короткий проміжок купувати своє має бути ефективніше за імпортне;

де найбільш важливі стабільні ланцюжки поставок для нацбезпеки;

де частка імпорту значна та може бути заміщена.

3. Перед локалізацією мають бути поставлені чіткі вимірювані цілі:

робочі місця;

розвиток наукового потенціалу;

модернізація;

податки;

національна безпека;

активізація експортної діяльності;

залучення іноземних інвестицій.

4. Визначені цілі мають перетворюватися на обов'язки для локалізованих постачальників. Виконання обов'язків має перевірятися у визначеному порядку. Застосовуватися система санкцій та заохочень.

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5. Локалізація має супроводжуватися:

спрощенням ведення бізнесу в локалізованих галузях, покращенням ділового середовища, податковими пільгами;

інвестуванням державою коштів у систему профосвіти в обраних секторах;

сприянням з боку держави дослідженням, розробкам та інноваціям у локалізованих секторах;

інвестиціями держави в інфраструктуру для локалізованих секторів.

6. Мають працювати ефективні запобіжники від картелів та зловживань монополією:

локалізація не має застосовуватися у висококонцентрованих секторах (монополія, дуополія, олігополія);

конкурентне відомство має бути потужним та незалежним економічним регулятором;

за наявності антиконкурентних практик локалізація за рішенням АМКУ має призупинятися;

замовник повинен мати можливості відмовитися від локалізації, якщо місцевий товар суттєво дорожчий за іноземний аналог.

7. Локалізація не має призводити до погіршання якості товарів, для цього:

замовник повинен мати право відмовитися від локалізації, якщо аналогічного за якістю вітчизняного еквіваленту немає;

уряд може призупинити локалізацію, якщо місцеві виробники не дотримуються стандартів якості або не виконують взяті на себе зобов'язання з модернізації та розвитку.

8. Формули локалізації мають бути прозорими, простими, доступними, легко контрольованими громадськістю. Тоді це мінімізує корупційні ризики та зменшує супротив локалізації.

Інакше "купуй українське" – не ліки, а отрута. І як ви, мабуть, здогадалися, слідів того, що бодай жодне з цього було зроблено – немає.

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