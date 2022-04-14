Но под давлением ВСУ россияне чувствуют себя обреченными. Чтобы "спастись", некоторые пытаются избавиться от награбленного. Об этом свидетельствуют новые перехваченные СБУ разговоры захватчиков.

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Оккупант-мародер признался, как избавился от награбленного

В новых разговорах один из российских солдат говорит жене, что хочет выжить на войне в Украине. А поскольку видит, что многие, кто что-то украл, либо не выжили, либо получили ранения.

Поэтому решил избавиться от награбленного – все раздал своим коллегам.

Короче, я все… доллары и гривны раздал. Просто ходил… раздавал, сигареты за 100 долларов купил…

– говорит оккупант-мародер в перехвате СБУ.

В СБУ отметили, что ордынец, хоть с опозданием, но усвоил урок, что воровать нельзя. Вслед за этим должно прийти осознание того, что не стоит с оружием врываться в чужую страну, ведь это тоже карается.

Слушайте перехват СБУ: