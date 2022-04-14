Але, під натіським ЗСУ росіяни відчувають себе приреченими. Щоб "врятуватися" дехто намагається позбутися награбованого. Про це свідчити нові перехоплені СБУ розмови загарбників.

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Окупант-мародер зізнався, як позбувся награбованого

У нових розмовах один із російських солдатів говорить дружині, що хоче вижити на війні в Україні. А оскільки бачить, що багато тих, хто щось вкрав, або не вижили, або отримали поранення.

Тому вирішив позбутися награбованого – все роздав своїм колегам.

Короче, я все… доллари і гривни роздал. Просто ходил... роздавал, сигарети за 100 доларів купив…,

– каже окупант-мародер у перехопленні СБУ.

В СБУ відзначили, що ординець, хоч із запізненням, але засвоїв урок, що красти не можна. У слід за цим має прийти усвідомлення того, що не варто зі зброєю вриватися в чужу країну, адже це теж карається.

Слухайте перехоплення СБУ:

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