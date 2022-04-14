При цьому загарбники не просто розповідають, а й смакують та хизуються скоєним перед рідними та близькими. Про це свідчать численні перехоплення СБУ.

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Окупанти хизуються, що чавлять українські авто танками

Чергове перехоплення СБУ розмови окупанта свідчить, що у загарбників була своя "спортивна розвага" – вони на танках переїжджали легкові авто українців.

Я тепер знаю, що мій "трактор" спокійно авто переїжджає,

– розповідає російський окупант, який ще кілька тижнів тому стояв під Києвом.

Співрозмовник воєнного злочинця цікавиться, з якою ж швидкістю потрібно їхати на танку, щоб розчавити авто. Той відповідає, що "ї*ашив десь 40 кілометрів на годину", і називає це "спортивним інтересом".

До слова, у СБУ нагадали, що вже відкрили 2 882 кримінальні провадження, пов'язані з війною Росії проти України. Всі вони, переконують, будуть доведені до кінця, а СБУ, ЗСУ та решта українських відомств про це потурбуються.