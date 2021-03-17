Группа компаний Метинвест приобрела Покровскую угольную группу. По словам экспертов, отныне Метинвест уменьшит зависимость Украины от импорта.

"На сегодня по Украине импортируется 70% коксующегося угля. И это создает зависимость от внешних игроков. Но когда компания имеет собственную добычу на подконтрольной Украине территории, то это хорошо влияет на показатели деятельности", – объяснил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков отметил, что для Метинвеста это приобретение предполагает бесперебойное снабжение ценными марками угля, а для Шахтоуправления – стабильный клиент, который будет использовать весь производимый уголь.

В состав "Покровской угольной группы" входит несколько предприятий, основные из которых шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. На этих предприятиях уголь добывают, обогащают и реализуют в виде концентрата. Предприятия расположены на подконтрольной Украине территории, буквально за полсотни километров от оккупированного Донецка.

В Федерации работодателей уверены, в составе Метинвеста Покровская угольная группа повысит свою эффективность, а ее сотрудники ощутят преимущества корпоративной культуры с высокими социальными гарантиями.

Ведь группа компаний Метинвест постоянно повышает зарплаты на своих предприятиях, обучает сотрудников и является одним из мировых лидеров в сфере ESG. Поэтому эксперты уверены, лучшие управленческие практики будут внедрены и в Покровской угольной группе.