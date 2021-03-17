Група компаній Метінвест придбала Покровську вугільну групу. За словами експертів, відтепер Метінвест зменшить залежність України від імпорту.

"На сьогодні по Україні імпортується 70% коксівного вугілля. І це створює залежність від зовнішніх гравців. Але коли компанія має власний видобуток на підконтрольній Україні території, то це добре впливає на показники діяльності", – пояснив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков зазначив, що для Метінвесту це придбання передбачає безперебійне постачання цінними марками вугілля, а для Шахтоуправління – стабільний клієнт, який буде використовувати все вироблене вугілля.

До складу "Покровської вугільної групи" входить кілька підприємств, основні з яких шахтоуправління "Покровське" та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. На цих підприємства вугілля видобувають, збагачують та реалізують у вигляді концентрату. Підприємства розташовані на підконтрольній Україні території, буквально за пів сотні кілометрів від окупованого Донецька.

У Федерації роботодавців впевнені, у складі Метінвесту Покровська вугільна група підвищить власну ефективність, а її співробітники відчують переваги корпоративної культури з високими соціальними гарантіями.

Адже Група компаній Метінвест постійно підвищує зарплати на своїх підприємствах, навчає співробітників і є одним зі світових лідерів в сфері ESG. Тож експерти впевнені, найкращі управлінські практики будуть впроваджені і в Покровській вугільній групі.