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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Покупка рейтингов не помогла Бойко, – политолог

      38 Читати новину українською
      Юрий Бойко
      Юрий Бойко / newsone.ua

      Антирейтинг власти – 70-75%, рейтинг оппозиции в лице Ю.Бойко – 10. Возможно ли такое?

      Этим вопросом в своем блоге на "Корреспонденте" задается политолог Павел Рудяков.

      Однако, столь высокий показатель у Бойко, по его мнению всего лишь очередной пример политических манипуляций с использованием социологии.

      «Даже если рассматривать всерьез мифическую перспективу прохождения Юрия Бойко во второй тур президентских выборов, там у него шансов – ноль целых ноль десятых. Бойко проигрывает абсолютно всем кандидатам из группы "топ".

      Таким образом, уверен эксперт, кому-то выгодно тянуть Юрия Анатольевича вверх, чтобы разбить электоральное поле и не дать возможности оппозиционно настроенным избирателям сделать четкий и конкретный выбор силы, которая будет реально отстаивать их интересы, в том же парламенте. "Очевидно, что "проект Бойко" – заведомо непроходной, бесперспективный. Бойко лишился поддержки, как партии, так и электората, вольно или невольно став орудием манипуляции нынешней власти».

      Рудяков также сделал прогноз относительно ситуации в оппозиционном электоральном поле: "Множество вопросов вызвал союз Вилкула-Мураева, о котором эти политики объявили на специальной пресс-конференции 7 марта. Новое объединение уже дает результаты в виде серьезного роста рейтинга у А.Вилкула. Ясно, что в скором времени большая часть оппозиционного электората перейдет на сторону этого дуэта. Такова логика процесса. Альтернатив такому развитию событий, в принципе, нет".

      Так же эксперт что все, кто ранее заявляли о своей "оппозиционности», в скором времени сливались и показывали свое истинное "я", действуя в пользу действующего президента. "Взять хотя бы союзника Ю.Бойко – В.Рабиновича, которого вдруг взялся вовсю пиарить канал "Прямой" – рупор П.Порошенко. Ну, не нонсенс ли для оппозиционной политической силы, не так ли?".

      Давайте признаем, призывает политолог, можно бесконечно покупать рейтинги, выступать на различных телеканалах, продавливая тему газа, но голосовать за пропрезидентского кандидата, да еще и аутсайдера, избиратели с оппозиционными взглядами не станут. "Слишком долго их интересы никто не отстаивал: война на Востоке, манипуляции языковым и религиозным вопросами, даже банально то, что отключали Восток от самого необходимого (электричество, водоснабжение), не выплачивали заработную плату и банально бросили на произвол судьбы. Не будем поднимать вопрос о том, кто и сколько заработал на всем этом за последние пять лет.

      Стране сегодня, как никогда, нужна новая, реальная оппозиция, которая сумеет остановить войну, наладить экономику, обеспечить социальные гарантии. Такая оппозиция это – точно не Ю.Бойко и компания. У нас последний шанс. Хочется верить, что избиратели больше не повторят ошибок прошлого. Ведь в этот раз они будут иметь фатальный характер."
       
      blog_ava
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      Теги: рейтинги Новости политики Юрий Бойко
      Источник: 24 Канал
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